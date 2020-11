Al menos ‘rojo matizado’; piden negocios al borde del cierre en Cd. Juárez

Escuchar Nota

expresó Eduardo Ramos Morán, líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Dijo que representantes de la iniciativa privadamanifestaron.y por separado con Alejandra de la Vega, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para exponerle los problemas que enfrentan a raíz de la pandemia.Señalaron también el temor de que las restricciones de los fines de semana se prolonguen.Ramos Morán dijo que dirigentes de los seis centros empresariales de Coparmex a nivel estatal expusieron a la funcionaria las preocupaciones que existen en temas de salud y economía.“Le manifestamos el tema de los cierres, que las empresas ya no aguantan más e hicimos el compromiso de presentarle propuestas firmes la próxima semana para como matizar el color rojo”, resaltó., para que no se prolonguen los cierres de negocios los fines de semana., pero Cabada sí y queremos ver el tema con él”, resaltó el líder de Coparmex.Con el presidente municipal se busca también tratar el tema de las fiestas privadas y los tianguis, para que exista una coordinación con el Estado.dijo que en la reunión con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico se le expuso que buscan que el semáforo rojo sea menos restrictivo.“Ella dice que el próximo jueves termina el período de restricciones de los fines de semana, pero la decisión finalpara que a su vez ella la presente ante las autoridades de Salud.expresó Salayandía Lara.ya que la crisis mantiene al borde de la quiebra a varias empresas.De prolongarse las restricciones que también aplican para los negocios de comida, Martín García,porque no estamos para aguantar más; hay otras maneras de tratar de resolver los problemas de salud sin pegarle tan duro a la economía”, dijo.