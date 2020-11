Al menos tres muertos tras paso de ciclón Nivar en la costa india

#CycloneNivar Update

26/11/20

D-Day of Cyclone &

Post Cyclone

@NDRFHQ on ground

@ Work 24x7x365

Restoration/Evacuation

Relief distribution

Across TN & Puducherry@ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @pibchennai @pibvijayawada pic.twitter.com/g4ma5yTlHj