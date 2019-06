Al no ir a G20 ‘nos evitas muchas vergüenzas’: Fox a AMLO

Mucho mejor López, así nos evitas muchas vergüenzas a los Mexicanos.

O lo haces por ahorrar?

O por qué no hablas inglés?

O no has tenido $ para comprar "tacuche" ?



AMLO no asistirá a cumbre del G20; enviará carta a participantes https://t.co/0Lz3QtB2NM — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 5 de junio de 2019

No asistir al G20 “nos evitas muchas vergüenzas a los mexicanos”, dijo el expresidente de México, Vicente Fox Quesada al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.Lo anterior, luego que durante la mañanera López Obrador anunciara que no asistirá a la Cumbre del G20 que se celebrará en Japón.En su cuenta de Twitter, el exmandatario publicó que “mucho mejor López, así nos evitas muchas vergüenzas a los Mexicanos….O lo haces por ahorrar?...O por qué no hablas inglés?...O no has tenido $ para comprar "tacuche" ?”.Cabe recordar que López Obrador reveló que el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa serán quienes lo representen en dicha Cumbre.