Al pequeño Chuy le detectaron un tumor cerebral; fue abandonado por su mamá

Jesús Tristán, fue abandonado por su madre luego de que le diagnosticaron un tumor en la cabeza que le alteró la hormona del crecimiento. "Chuy" pide apoyo para mejorar su salud y convertirse en sacerdote#AbreLosOjos @FranciscoZea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/wOZPYyOsfO — imagenzea (@imagenZea) August 19, 2020

"Desde los cuatro, cinco años no ha crecido y soy la personas que se encarga de cuidarlo… su mamá desgraciadamente cayó en las adicciones; lo dejó a él y a otros cuatro niños más, por su discapacidad a él no fue fácil que los demás familiares se quedaran con él”.

"Él después de su tumor y de su operación, su cerebro o su cuerpo no produce hormonas de crecimiento. Por cuestiones económicas no se las hemos podido proporcionar; son un poco muy caras y ahorita tiene alrededor de un año y medio que no le hemos podido proporcionar hormonas”.

"De grande voy a ser padre, de los que dan misa... me gusta la misa… ¿Qué piensas tú de Dios? Que es bueno y así…”, señaló “Chuy”.

"Pediría, eso: la ayuda… si se puede… si pueden… para que yo crezca”, expresó el pequeño.

Jesús Tristány en los últimos 18 meses sólo ha crecido medio centímetro.Chuy, como cariñosamente le llaman,, un problema metabólico causante de sed insaciable. Además, este pequeño sufre ceguera desde los tres años de edad, también a consecuencia del tumor cerebral, mal del cual fue sometido a cirugía en el 2016, pero no fue posible retirar todo el absceso.Lo llevamos al hospital por su ceguera ya fue que nos mandaron al Instituto de Pediatría, porque tenía un tumor y era lo que estaba provocando la ceguera.o…”, dijo Raúl Vidal Tamayo Velázquez, tío de Chuy.A la tragedia de Chuy se suma elpor quienes lo procrearon.Raúl Vidal. El joven de 25 años trabaja en la construcción, lleva consigo a su sobrino para no dejarlo solo en casa…Hoy,, su tío no puede costear el costo de 13 mil pesos mensuales del tratamiento médico necesario.”, a pesar de sus enfermedades,, porque, dice, Dios es bueno.Jesús Tristán y su tío Raúl Vidal,. Mientras el joven construye casas, el niño repasa sus lecciones de escritura braille. Ambos ocupan apoyo para comprar las medicinas del pequeño.