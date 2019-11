Al poder se le revisa, no se le aplaude: Brozo

"Ayer cumplimos 25 años de El Mañanero, y entonces dije '¿Cuál sería una frase para terminar el programa que hubiera sido la lección desde 1994, que empezamos, hasta el día de hoy después de 25 años que acabamos una etapa, otra etapa más?', y creo que esta es la frase que les puedo regalar como final de este programa", dijo el conductor.



"Ya nos vemos, nos despedimos de todos ustedes, nos despediremos hasta la siguiente, les aviso mis niños que en este diciembre pues iré a lamer las heridas, iré a buscar amores, iré a buscar alcoholes y a buscar todas esas cosas que hacen a un ser humano más o menos tolerable, así que nos estaremos viendo, los estaremos sabiendo de nosotros en enero cuando ya tengamos los planes que nos corresponde para esta nueva etapa y arrancaremos", dijo Brozo al final.

"(Estoy triste) de no vernos ya cada viernes y con la pregunta de ¿por qué te vas, a dónde te vas, dónde te veremos pronto y te escucharemos de nuevo?", dijo la escritora y analista Sabina Berman.



"Rendirnos no y menos ante la procacidad que en muchas ocasiones se da, la polarización inducida en muchos de los casos y la carencia de la posibilidad de debatir ideas a fondo y no quedarnos ni en lo panfletario ni en el aplauso fácil, ni a lo que nos lleva el gusto solamente de ciertos segmentos que hoy están tratando de empujar hacia un lado o hacia otro la discusión pública", añadió el periodista Julio Hernández López.

"Setenta y tres por ciento de los contratos que adjudica el Gobierno actual se adjudican de manera directa, que es el método predilecto para la corrupción en México", lamentó Berman.



"Preocupa que la única persona que está en la cárcel sea Rosario Robles y si Rosario Robles va hacer la Elba Esther Gordillo de este sexenio, si va a ser la víctima simbólica, pues no va en serio", expuso.

"La impericia que ha dominado la mayoría de los cambios, tenemos un Gobierno poco eficiente este año", sostuvo Merino.



"El Presidente ha dicho que prefiere 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia, pero todo parece indicar que prefiere 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia y todo para ir construyendo un sistema un equipo", indicó.

"El Presidente ha podido consolidar un poder político enorme, sin oposición a la vista, con una concentración de poder que el mismo tiempo es su fortaleza y puede ser una de sus debilidades", sostuvo.



, cerró su último programa de radio "El Mañanero" con una frase que, dijo, resumía los 25 años que estuvo al aire: "Al poder se le revisa, no se le aplaude".En su última emisión, Brozo no reveló las causas del fin del programa, ni aclaró los rumores de una posible censura por el perfil crítico al Gobierno de, a cuyo ex Secretario particular, René Bejarano, exhibió en 2004 amarrando fajos de dinero con ligas y metiéndolos en una maleta.En su última emisión se llevó a cabo la mesa de debates de todos los viernes con Mauricio Merino, Julio Hernández López, Sabina Berman y Emilio Lezama, esta vez sobre el primer año que el Gobierno de López Obrador cumplirá el domingo.Los invitados resaltaron como logros que el Presidente haya quitado la parafernalia al poder y que haya inyectado esperanza, aunque la mayoría coincidió en que las promesas de campaña no se han materializado, que los programas sociales del Gobierno estén construyendo una base electoral para López Obrador y que el combate a la corrupción sólo ha quedado en el discurso.La escritora alertó del bajo crecimiento económico, pues dijo que este podría ser el sexenio en que todo la población termine más pobre.Merino afirmó que no hay evidencia de que la entrega de recursos directos a toda la población permita reducir la desigualdad ni la pobreza.Lezama criticó que el Presidente se obstine en acaparar el poder y en ganar todas las batallas y que no tenga una estrategia para que el País crezca ni para frenar la violencia.Hernández López resaltó la continuidad del sistema, aunque afirmó que López Obrador ha creado un "sistema asistencialista electoral".