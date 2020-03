Al ritmo de I Will Survive, Gloria Gaynor combate el coronavirus

Escuchar Nota

La prevención es lo mejorante el avance delen el mundo, y si esas medidas precautorias se toman con una canción de fondo, mejor.Por eso es un gran ejemplo el que dio esta semanacon un video en el que"¿Creíste que me desmoronaría? ¿Creías que me acostaría y moriría? Oh no, yo no. Yo sobreviviré. Mientras sepa amar, sé que seguiré vivo. Tengo toda mi vida para vivir", son lasmientras la legendaria cantante se lava las manos con agua y jabón.Justamente, una de las medidas que se recomiendan para prevenir el contagio y la expansión del virus es elSe podría decir que la exitosa cantante hizocon el tema que en 1979 fue uno de sus hitos fundadores de la música disco que llegó a ser todo un himno a favor de la mujer.