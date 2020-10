Al sector restaurantero ‘se lo está llevando el demonio’: Canirac

Escuchar Nota

“Desafortunadamente vamos mal, no hemos podido recuperarnos. Es como una doble epidemia, la de salud y la de miedo, aunado a una crisis económica, dijo en entrevista Francisco Fernández, presidente del organismo.

“Es increíble, esto inició a mediados de marzo, ya ahorita dices ¡caray, nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos”, dijo.

“Necesitamos forzosamente que la gente regrese a los establecimientos, que regrese a comer, y nos dé la oportunidad de mostrar los ambientes seguros que hemos construido”, dijo Fernández al resaltar el trabajo realizado por el gremio para ofrecer un ambiente seguro en los establecimientos.

Al, pues a pesar de los esfuerzos de las unidades económicas por, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan ques, aunque al impactar en 83 por ciento de las ramas económicas del país, generaba 3.5 millones puestos de trabajo indirectos. Además el sector aportaba seis de cada 10 pesos en sector de servicios de alojamiento y hospitalarios.Sin embargo, el panorama del sector de alimentos y bebidas preparados cambió con la llegada del coronavirus, puesTras la reactivación del ramo, la situación no ha sido la más favorable porque “la gente no está regresando a los restaurantes”. Fernández detalló queEstar por debajo de 50 por ciento son pérdidas para este tipo de negocios, por lo que la recuperación es “muy dolorosa” y los restaurantes que han sobrevivido están en “terapia intensiva”, comentó.En un principio se estimó que el 15 por ciento de los restaurantes cerrarían por causa de la pandemia del Covid-19, pero la estimación ahora es de 20 por ciento, que se traduce en más deLa Canirac se enfoca por el momento en mostrar los esfuerzos que hacen los establecimientos porA los restaurantes les pasa una situación similar a los pacientes que sobreviven al Covid-19, pues tienen daños, por lo que los dueños de los negocios se quedan sin recursos, mencionó.Un caso especial son los restaurantes de la, pues, explicó.La naturaleza del sector de alimentos y bebidas preparados es diferente a las demás actividades industrias, pues si bien los productos de zapatos y alfombras, por citar un ejemplo, pueden tener por un tiempo su mercancía, en el caso de los restaurantes no es así, por lo que las pérdidas son eso y jamás se recuperan, argumentó Fernández.Puede parecer que la situación ha mejorado para el sector, pero, dijo.La recuperación del sector tardará al menos dos años, pero esto dependerá de la situación económica del país y de la generación de empleos, reiteró el presidente del organismo.La sobrevivencia de este tipo de unidades económicas en este momento depende justo de mantener desinfectados y limpios los locales, nivel que consideró es superior al que muestran en Estados Unidos u otro país, comentó.Los esfuerzos del gremio por atraer a los clientes no se limitan a esas medidas. Adelantó queAunque durante la pandemia, debido a las altas comisiones que cobran las empresas.Ante ello, el organismo creó esta alternativa para que más unidades puedan seguir vivas y sin competir con las plataformas, pues al gremio “se lo está llevando el demonio.”