Al terminar sus clases en línea, niño de 13 años se quita la vida

"Se acumula el estrés porque no alcanzan a llevar al ritmo sus tareas escolares online, porque existen discusiones entre los padres, además de los problemas económicos por los que pasan, lo que es una combinación de bomba de explosión".

"Tomar en serio lo que dicen, buscar ayuda profesional, estar alerta si alcanza a percibir que hay sospechas de ideación suicida, hacerle caso a su intuición de padres de que algo no anda bien con sus hijos".



Un menor de edad habitante de Río Bravo, Tamaulipas,. Sus maestros lo describieron como un alumno ejemplar, ya que tenía excelente aprovechamiento, participativo y no faltaba a clases, incluso ahora que son virtuales.Los hechos ocurrieron en el domicilio localizado en la colonia Cuauhtémoc del municipio fronterizo,de la Escuela Secundaria Técnica particular “Moisés Sáenz Garza”.De acuerdo con el director de la escuela, el alumno, quien horas antes habría estado en comunicación con maestros y alumnos en sus clases vía internet, era un estudiante con excelente aprovechamiento, participativo, no faltaba a clases, y era un alumno ejemplar.Incluso el día 15 de mayo se comunicó con algunos de sus maestros para felicitarlos y decirles que ya quería regresar a la escuela, reveló el director del plantel a las autoridades educativas.Al respecto,e informó que se giraron instrucciones al supervisor escolar para establecer contacto con la familia del alumno y se le brinde el apoyo necesario.Piden a padres supervisar a hijos, al punto de generar ideas suicidas en menores de edad, destacó la psicóloga, Eva Laura Castilleja Rodríguez.Recordó que hace unos días, un niño terminó con su vida, el cual residía en Altamira y recientemente el menor de Río Bravo. Ante este panorama, la especialista pidió a los padres supervisar a sus hijos, porque lamentablemente se pueden generar los suicidios.Castilleja Rodríguez dijo que ha implementado de manera personal una interacción con usuarios de las redes sociales, y durante este proceso, por lo menos 100 niños que ha atendido, 10 de ellos han manifestado ideas suicidas.Las edades que más se han acercado a pedir su apoyo, son niños de seis años y jóvenes de 15 años.Señaló que es vital que los tutores conversen con sus hijos de manera natural, pero si consideran que no puede hacerlo, deben pedir ayuda profesional a los profesionales de la salud, a gente que está capacitada para tratar en este tipo de casos.Se empiezan a alejar o aislar de la familia y del contacto con amigos.Pasan gran parte de su tiempo conectados a sus aparatos electrónicos.Buscan páginas que hablen acerca de sus problemas, se contactan con otros chicos con problemas similares.Sensación de devaluación en sí mismos, no se sienten validados por sus padres.Expresión de ideas negativas de sí mismo.Expresión de desesperanza o falta de ayuda porque piensan que nadie les quiere ayudar.Pérdida de interés en actividades usuales, se enfocan más en sus aparatos electrónicos, siguen buscando redes de contactos o páginas web con problemáticas similares.Manifiestan no saber qué hacer en su futuro, o tienen ideas confusas.Cortes o golpes en su cuerpo.Pueden ya describir un plan de suicidio específico porque ya han ido integrando ideas para poder hacerlo y no fallar.Con información de Milenio