Al ver el fuego tomó a su hermanita, abrió la regadera y gritó por ayuda que no llegó

registrado el lunes pasado en una casa del fraccionamiento Lomas del Rey, fue inhalación de monóxido de carbono, de acuerdo con los resultados de las necrocirugías realizadas a los cadáveres.Vecinos del lugar denunciaron que desde hace cuatro o cinco meses los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producen chispas e indicaron que estas ocasionaron el fuego en la vivienda donde se hallaban las pequeñas. Además señalaron que, ni siquiera han acudido al lugar.El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE)y Lesiones de esa dependencia inició una carpeta de investigación para determinar si los padres incurrieron en alguna responsabilidad penal la dejar solas a las niñas y encerradas bajo llave.Además explicó que el primer paso fue la práctica de la autopsias de ley, en la cual se pudo determinar que las niñas, murieron envenenadas por el monóxido de carbono que generó el humo y que se acumuló en la humilde casa ubicada en la calle Verónica número 5829 de Lomas del Rey.La niña más grande se refugió en. Su voz fue escuchada por varios de los vecinos quienes no pudieron entrar a la casa porque el barandal estaba cerrado con candado y la puerta principal con llave.Ayer los colonos expresaron que el incendio se debió a las chispas de fuego que generan los cablesen fechas anteriores, en los que se observan lo descrito por los afectados e incluso el fuego se asemeja a juegos pirotécnicos.Soyonara Modesto, quien tiene su domicilio frente a la casa siniestrada, explicó que el lunes al mediodía en todas las casas de esa cuadra empezó a apagarse y encender la luz y luego se generó el fuego en los cables y bajó hacia el espacio donde iba el medidor de la casa 5829 en la calle Verónica.Al parecer el fuego bajo por un cable que iba del medidor a la vivienda e inmediatamente comenzó a quemarse la propiedad conformada de dos cuartos y un baño así como techo de madera. En cuestión de segundo las llamas envolvieron el hogar, indicaron los moradores de esa cuadra.“Yo venía del mandado,(quemada) y me grita “mamá se está prendiendo el medidor”. Él quería decir el espacio en donde debería haber estado el medidor, que no había porque estaban colgados. Inmediatamente se hizo la lumbre y comenzó a correr. Mi hijo me decía ‘están puestos candados cómo le hacemos’, él quería entrar para ayudar y fue por unas pinzas para abrir pero la herramienta se la había llevado mi esposo”, indicó Modesto.Varios residentes llamaron al 911 en múltiples ocasiones y algunos trataron de apagar el fuego rociando agua con las mangueras de sus patios otros intentaron ingresar a la casa pero no pudieron y cuando llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal“Mi hijo me decía ‘oigo una voz de pequeñito, alguien’. Yo le decía que hay muchos candados, no pudieron haber dejado niños. Yo conozco a la familia pero sólo de buenos días, buenas tardes; ellos tenía como tres oy un niño habían salido en la mañana. Pero ya para ese momento la lumbre ya estaba infame. Un señor se subió a un techo a echar agua con la manguera, mi hijo seguía viendo si podía quitar los candados y me decía que continuaba oyendo que pedían ayuda”, agregó Soyonara quien indicó que para ese momento ya había muchas personas en el lugar tratando de meterse a prestar auxilio.El lunes pasado luego de que, los vecinos colocaron un mueble de madera junto al portón de la vivienda quemada sobre el cual colocaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario, seis veladoras, una nochebuena y flores blancas.Varias personas han pasado por el lugar para rezar por el descansoLos vecinos de la calleal mal funcionamiento de la corriente eléctrica antes de que ocurra otra tragedia.