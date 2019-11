Alan Pulido amaga con irse de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- El recién campeón de goleo de Chivas, Alan Pulido, emigrará a la MLS, afirmando que ya cumplió todos sus sueños con la playera rojiblanca y que es hora de regresarle al club lo que hizo por él para que regresara al futbol mexicano.



Apenas el pasado lunes, Ricardo Peláez dijo, en su presentación como director deportivo del Rebaño, que contaban con Pulido.



“Quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, me ven de buena manera para el siguiente torneo, pero muchas veces hay que pensar y analizar cada una de las situaciones. Estoy acá contento, es un equipo que quiero, pero siento que ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá, gané todo lo que tenía que ganar y ahora un cambio no sería nada mal, es momento de regresarle a Chivas todo lo que me dio y todo que hizo por mí para regresar al futbol mexicano”, comentó el ariete, quien terminó con 12 goles el Apertura 2019, los mismos que Mauro Quiroga.



“Lo más seguro es que vamos a ir a la MLS, hay equipos importantes que me consideran, pero vamos a ver qué pasa”.



El tamaulipeco reveló su futuro anoche en la Arena de los Astros de Jalisco, en donde recibió un reconocimiento por parte del club tapatío de la LNBP por su título de goleo.

Pulido llegó a las Chivas para el Apertura 2016, logrando el campeonato de la Liga MX y de la Copa MX en el Clausura 2017, así como la Concachampions en 2018. Entre Liga y Copa, presume 33 goles.



Alan descartó que el equipo al que vaya a ir es el San José Earthquakes, que entrena el argentino Matías Almeyda, extécnico del chiverío.