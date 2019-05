Alan Pulido se queda en Chivas

Su nombre es básico en las listas de rumores cada previo al inicio del torneo. Ahora Alan Pulido está en la mira de otros planteles aunque el delantero aseguró que quiere permanecer en Chivas.Tras salir del primer día de exámenes físicos y médicos, el atacante habló los retos que tiene por cumplir con el Rebaño, a pesar de que equipos lo buscaron."Realmente, si me lo preguntas, preferiría quedarme acá. Tengo retos por cumplir, sueños que me faltan, obviamente muchas veces las decisiones no le corresponden a uno, de repente vienen de más arriba", dijo Pulido.El Cruz Azul es el plantel que se interesó en este mercado por el tamaulipeco y el torneo pasado Rayados de Monterrey hizo su esfuerzo por llevarlo."Me motiva saber que otros equipos se están fijando en mí, agradecerles; de Cruz Azul no sé nada, de Rayados si estuve a punto de salir, después no se dio por otras circunstancias y ahora me enfoco en Chivas. De Cruz Azul no me han informado absolutamente nada, hay que concentrarnos para lo que viene", agregó.