Alarga la Onefa las fechas de reanudación de torneos

Saltillo, Coah.- La Onefa junto con toda su actividad, torneos y calendario de las distintas categorías, acaban de alargar su periodo de estancamiento o de receso, pues acaba de anunciar que no reiniciará entrenamientos ni torneos, si no hasta que las autoridades de salud en el país lo autoricen.



El máximo organismo del país en futbol americano estudiantil mantiene en vilo a cientos de jugadores, entre los que se encuentran los equipos de Saltillo, como son los Lobos de la UAdeC en sus categorías Mayor y Juvenil.



No sólo ellos, también la Onefa realiza su campeonato Infantil, por lo que hay mucha incertidumbre de si saldrán en este ciclo o si únicamente se estará contando con la división Mayor en septiembre o si también se alarga.



Uno de los torneos en donde habría participación saltillense es en el Torneo Nacional Juvenil, en el que Lobos a cargo de Ángel Esparza estaba trabajando duro para afrontar el certamen a iniciar a finales de marzo.



Pero a raíz de la suspensión de actividades y eventos masivos todo quedó en suspenso, los jugadores fueron a casa y entrenan de manera virtual en acondicionamiento físico, aguardando se dé el aviso de si se reprograma o se suspende de manera definitiva.