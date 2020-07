Alarma al comercio incremento de Covid en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Nosotros, los comerciantes del Centro, estamos sumamente preocupados porque ante el marcado incremento de contagios que registra la capital de Coahuila, el Subcomité está previendo ir un paso atrás en la reactivación económica”, expresó Salvador Rodríguez Saade.



“No podemos retroceder, sería el acabose para el sector económico, porque desataría una crisis sin precedentes y mucho más severa, que a su vez generaría problemas sociales mucho más serios, por todos los empleos, negocios y empresas que se perderían”, advirtió el presidente de la asociación Comerciantes Unidos del Centro de Saltillo.



Así, el dirigente hizo un llamado a los saltillenses a que “hagan conciencia y sean extremadamente responsables, porque hay mucha gente que no se cuida y sentimos que nos están culpando a los sectores productivos de los contagios y esto no es así, porque nosotros hemos cumplido con todas las medidas que nos está marcando la autoridad.



“Los comerciantes somos los más vigilados y es por eso que le pedimos a la gente que se cuide. Este es un tema que quería tocar, porque es un tema de educación, la gente ya se desesperó, ya quiere hacer su vida normal, y ya está saliendo y sin tomar cuidados, así también hay jefes y jefas de familia que no tiene de otra, sobre todo en aquellos hogares donde falta dinero, que prefieren salir y arriesgarse, a que falten recursos en la casa”, expresó.



Finalmente, Rodríguez Saade dijo que “todos estamos tratando de cumplir, en la medida de cada negocio, de cada comercio, y aun cuando tengamos que invertir más recursos para poder operar, pues acatamos todas y cada una de las medidas, pero todos debemos de ser responsables”.





Denuncian que crece ambulantaje



“No solo nos estamos enfrentando a esta crisis que tiene descapitalizados a los negocios y las ventas desplomadas, también estamos luchando contra otro gran problema que tenemos en el Centro: el ambulantaje informal”, expuso Salvador Rodríguez Saade.



“Sabemos que hay ambulantes formales de toda la vida que ya pagan un permiso, al Municipio, para poder operar y con ellos ya aprendimos a convivir y a compartir el Centro, pero ahora hay ambulantes informales que aprovechan cualquier banqueta, cualquier aparador, para instalarse”, denunció.



Aseguró que representan un doble problema, “porque además de la competencia desleal, tampoco se protegen porque no usan cubrebocas, no utilizan gel, no toman ningún cuidado”, lamentó Rodríguez Saade.