Alberto Cortez, ¡adiós trovador!

- El popular intérprete Alberto Cortez, autor de éxitos como En un Rincón del Alma y Cuando un Amigo Se Va, falleció ayer en un hospital de Madrid.Fue ingresado de urgencia el 27 de marzo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en la localidad madrileña de Móstoles, a causa de unas úlceras gástricas que se complicaron con distintas infecciones y finalmente falleció de una afección cardiaca.Desde su ingreso, el cantante, quien residía en España desde 1964, estuvo acompañado por su esposa, la belga Renata Govaerts, con quien llevaba casado 55 años.“Ha sido un golpe porque acabábamos de hacer gira a finales de año. Tenía compromisos en Puerto Rico, en República Dominicana y en México”, señalaron fuentes cercanas al artista.“Era una grandísima persona y artísticamente un compositor, músico y poeta enorme que ha dejado para la historia títulos inolvidables”.El cuerpo de Cortez estará el jueves en el tanatorio y el viernes se realizará la capilla ardiente con su familia en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).Yolanda Díaz, productora del concierto que daría en Puerto Rico, confirmó la información a El Nuevo Día.“Estamos muy apenados con su partida y esto nos tomó por sorpresa. El mundo pierde a un poeta y a un gran escritor”, dijo.Grabó más de 40 álbumes y llegó a ser considerado El Gran Cantautor de las Cosas Simples, gracias a temas como En un Rincón del Alma, Te Llegará una Rosa y Mi Árbol y Yo, se consagró como una de las grandes figuras de la música y la poesía.José Alberto García Gallo, nombre real del artista contemporáneo, con canciones basadas en hechos y personajes reales, así como en sentimientos y adversidades de su vida, nació el 11 de marzo de 1940 en Rancul, provincia de La Pampa (Argentina).A los 12 años compuso una de sus primeras piezas, la cual se titula Un Cigarrillo, la Lluvia y Tú. En Mendozarealizó sus estudios de secundaria e ingresó al Conservatorio Chopin de San Rafael, donde se integró como cantante a la orquesta Arizona, dirigida por Ricardo Ortiz y Luis Pasquier.En 1957 se da a conocer en aquella ciudad como Chiquito García, y es invitado a formar parte del conjunto folclórico Los Andariegos, pero su padre le niega el permiso por sus malas calificaciones en el colegio.Un año después ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en tanto cantaba con su guitarra en lugares de moda para ayudarse económicamente. Por esas fechas, la Orquesta de Jazz San Francisco lo contrató como vocalista e inició una gira por el país.En Santiago del Estéreo conoció a Hugo Díaz, quien le propuso integrarse a su grupo y viajar a Europa con un contrato de seis meses, motivo por el que termina su relación con la orquesta y deja por completo la universidad.Años más tarde, luego de que en 1960 fracasó en Génova con el espectáculo Argentino International Ballet Show, Alberto visitó Bélgica, donde colocó el disco Sucu Sucu como número uno.Su éxito lo llevó por Canadá y Estados Unidos para cosechar más triunfos con temas como Renata y La Escalera, este último lo grabó en francés bajo la dirección de Paul Muriat. Además, realizó su primer disco acompañado por Waldo de los Ríos y su orquesta.Participó como autor en el Festival de Mallorca con la canción Me lo dijo Pérez, y aunque no ganó, el tema interpretado por cantantes como Karina, Mochi o Los Tres Sudamericanos, se convirtió en un éxito universal.El 2 de junio de 1964 contrajo matrimonio con Renée Govaerts, en Aarschot, Bélgica, ciudad natal de la novia, aunque, la pareja se instaló en Madrid.Posteriormente, editó dos discos con el repertorio que interpretó en los dos recitales del Teatro de la Zarzuela, Madrid, titulados Poemas y Canciones, vol. 1 y 2. Compuso y grabó el disco El compositor, el cantante, con temas que también fueron grandes éxitos como Cuando un amigo se va, El Abuelo y Hay un Madrid.Después viajó por primera vez a México, donde se presentó en algunos programas de televisión. Fue aclamado en diversos foros y recibió el apodo La Voz de la Amistad, y en 1973 recibió su primer Disco de Oro por Mi Árbol y Yo, que se sumaría a muchos otros premios.Se presentó por primera vez en Nueva York, en el Carnegie Hall (1992). Ese mismo año grabó en Los Ángeles, California, su disco Aromas, bajo la dirección de Bebu Silvetti.En 1994 con Facundo Cabral inició una temporada con un espectáculo creado para ambos artistas llamado Lo Cortez no quita lo Cabral. Se estrenó en México en el Teatro de la Ciudad, donde cumplieron con éxito 100 representaciones.En el verano de 1996 en Mar del Plata, Argentina, sufrió un ataque cerebral y el 18 de enero fue operado de una obstrucción de carótida. Salió airoso de la intervención, pero le quedan secuelas que no le permiten volver a tocar la guitarra.A pesar de ello, en 2001 volvió a México y se presentó en diversos teatros del país llevando como invitados a Estela Raval y Los 5 Latinos, con el espectáculo En un rincón del alma, durante esos conciertos se grabó en vivo un disco doble, a manera de documento, bajo ese título.En 2004 salió a la venta Alberto Cortez sinfónico, grabado en directo con la Orquesta Sinfónica de Houston, y un año después lanzó su trabajo discográfico Identidad, con el que recorrió el mundo.En 2007, recibió el premio Emmy a la Excelencia Musical, y dos años más tarde puso a la venta en España su biografía Alberto Cortez: La vida. Un año después, participó en el homenaje que el mundo del futbol le rindió al exjugador Alfredo Di Stéfano en la ciudad deportiva del Real Madrid.Además, presentó sus libros Cortez por los Cuatro Costados, en el Salón de la Ciudad de Guayaquil, y Alberto Cortez. La Vida, en la Ciudad de México.En 2009, lanzó Alberto Cortez. Íntimo, un disco doble con 32 canciones grabadas en vivo en diferentes teatros de España y América Latina.Asimismo, en noviembre del mismo año brindó el espectáculo Alberto Cortez Sinfónico, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz (OSJEV), el cual fue grabado y cuyas ventas fueron destinadas a la Fundación Hermes Music, que ayuda a niños desamparados de México.El año pasado realizó una extensa gira por México, con actuaciones en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Distrito Federal.En 2011 emprendió una gira por su país natal donde dio a conocer en vivo los temas de Tener en cuenta producción que incluye temas inéditos y una nueva versión del clásico Mi árbol y yo, que grabó junto al cantante guatemalteco Ricardo Arjona.En marzo de 2012 se presenta en escenarios españoles con el espectáculo Alberto Cortez en Estado Puro, mientras que en abril participa en el Festival Cultural de Zacatecas, en México.Después regresa a España, y durante mayo se presenta en Bilbao, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid y el Teatro Rojas de la ciudad de Toledo.En julio, el intérprete viaja a Ecuador, para presentar en el Centro Cívico de Guayaquil su espectáculo Alberto Cortez Sinfónico.Su exitosa carrera musical lo llevó a recibir varios reconocimientos, como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, en España, en la modalidad de música, en 2015, y dos años después obtuvo la Gramola de Oro, en el Primer Festival Internacional de bolero Ciudad de Madrid.Apesar de los esfuerzos por los médicos que lo atendieron durante nueve días, el cauntautor no logró recuperarse, por lo que fallecería en la capital española donde vivió la mayor parte de su vida.