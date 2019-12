Alberto Del Río cae ante Tito Ortiz en el primer round

Ciudad de México.- Alberto del Río no pudo ante Tito Ortiz en la función esperada de Combate Americas. El mexicano fue sometido y perdió por la vía de la sumisión en el primer round, ante un imponente estadounidense que dominó desde el inicio.



Tito Ortiz fue dominante en el combate, ejerciendo su experiencia lo acorraló en contra la reja del octágono para ya no dejarlo ir. Aunque el mexicano intentó responder no logró levantarse del primer intento de sumisión.



Fue por la vía de Rear Naked Choke que Ortiz pudo imponerse a Alberto del Río, quien tuvo que rendirse antes de que terminara el primer episodio.