Alberto del Río pide matrimonio durante el Toluca-Xolos

“Para que no vuelva a decir que no hago muestras de cariño públicamente"



Alberto del Río (WWE) mejor conocido como ‘El Patrón’ @PrideOfMexico , pide matrimonio en el medio tiempo del juego del @TolucaFC



Alberto del Río, luchador mexicano, pidió matrimonio a su novia Reyna Quintero durante el descanso del partido entre Toluca y Xolos en el Estadio Nemesio Diez.Después del silbatazo final del primer lapso, el tema“Realeza” se empezó a escuchar en el inmueble. El gladiador mexicano y su pareja se acercaron al medio campo. El ex de la WWE se agachó, sacó el anillo de compromiso e hizo la petición.“Para que no vuelva a decir que no hago muestras de cariño públicamente. Todos ustedes me conocen como El Patrón, pero quiero ver si mi Reyna quiere ser La Patrona… ¿Te casas conmigo?”, señaló.Ella exclamó: “¡Claro que sí!”.