Alcalde construyó clínica con dinero que dejó de pagar a medios

Campeche.- Con el dinero que el ayuntamiento dejó de pagar a medios de comunicación, el alcalde Eliseo Fernández Montufar inauguró anoche una clínica municipal “a bajo costo” con la que se pretende beneficiar a campechanos con padecimientos crónicos que carecen de seguridad social.



Durante el evento inaugural, el munícipe, de filiación panista y aspirante a la gubernatura, destacó que el dinero que se pagaba a un pequeño grupo de dueños de medios de comunicación se canalizó a este proyecto, para el que su familia aportó sin costo el predio.



“Del dinero que los Arceo con su medio de comunicación como el Tribuna; el ‘Pato’ (Miguel) Duarte, con su medio de comunicación Mayavisión, y otros chayoteros de montos menores, no más de cinco personas, que se llevaban todo el dinero a su bolsa, con ese dinero vamos a beneficiar a miles de personas de bajos recursos”, dijo.



El alcalde anunció que esa clínica, ubicada en la calle 65 del centro histórico, en contra esquina del Instituto Campechano, está a disposición de todos los campechanos con servicios médicos, oftamológicos, nutricionales, psicológicos, de laboratorio y medicamentos a bajo costo.







Y de manera gratuita atenderá a personas de escasos recursos que carecen de seguridad social y con padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.



Explicó que para ello se entregarán a 22 mil tarjetas a personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social para que puedan acceder al servicio de manera gratuita.



De dichas tarjetas, 7 mil serán para personas de escasos recursos en general; 7 mil para personas de escasos recursos que padezcan hipertensión, 5 mil para los que padezcan diabetes, y 5 mil para jóvenes de escasos recursos.



Así mismo, Fernández Montúfar comentó que el sitio donde se instaló la clínica es “emblemático” pues ahí, por más de medio siglo, su padre, un médico militar, “pero de muy buen corazón”, atendió “a muchísima gente”.



“Aparte del beneficio social me emociona muchísimo haber aterrizado este proyecto en este mismo lugar. Mi madre, mi hermana y un servidor hemos otorgado sin costo este espacio al gobierno municipal para que se abra esta clínica”, aclaró.