Alcalde de Ensenada señalado de peculado por 380 mdp

Mil 300 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Ensenada presentaron una demanda penal colectiva por presunto peculado de 380 millones de pesos, administración fraudulenta y abuso de autoridad en contra del alcalde Marco Antonio Novelo Osuna y otros funcionarios.Jacinto Alcalá de la Cruz, secretario general de la sección Ensenada del Sindicato de Burócratas, y José Gallegos de Anda, representante jurídico del gremio, acudieron a denunciar en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).Marco Antonio Novelo manifestó este día que los trabajadores sindicalizados “se fueron por el camino equivocado” y que contestará en su oportunidad a la demanda de la cual, dijo, no tenía información.Afirmó que los dirigentes de los burócratas no le comentaron nada al respecto en la negociación que sostienen para resolver el débito que tiene su gobierno con ellos, el cual, de acuerdo con cifras del sindicato, suma 380 millones de pesos.En esa cantidad destaca un presunto desvío de recursos que el ayuntamiento descontó a los trabajadores para entregarlos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del estado (ISSSTECALI) por un monto de 320 millones de pesos, cantidad que no se depositó en la institución.Al respecto, Novelo Osuna justificó la deuda diciendo que la heredó de otras administraciones que no pagaron la aportación y estaba dentro de un pasivo que dificultó su gestión porque sumó un total de dos mil 500 millones de pesos.La denuncia penal, que incluyó a funcionarios de los ayuntamientos 20, 21 y 22 de Ensenada que presidieron los priistas Enrique Pelayo Torres, Gilberto Hirata Chico y Novelo, se entregó en las oficinas de la PGJE luego de una marcha de casi 700 burócratas que nuevamente protestaron públicamente por el incumplimiento del pago de prestaciones del actual gobierno local.La semana pasada, el sindicato de burócratas realizó tres suspensiones totales de trabajo en demanda del pago de bonos y otros apoyos económicos al gremio por un monto de casi 9 millones de pesos, a lo que sumaron otros débitos como el que se tiene con el ISSSTECALI.Gallegos de Anda informó que tan solo esta administración municipal dejó de pagar al ISSSTECALI poco más de 300 millones de pesos retenidos del salario de los trabajadores.“Yo no soy de pleitos. Les dije (a los burócratas y sus dirigentes) que se los iba a cumplir y se está cumpliendo (el pago de prestaciones). Seguiremos llevando una buena relación, pero sí vamos a defender la casa municipal como lo hechos hecho con otros temas, como el de los parquímetros”, manifestó por su parte el presidente municipal.En ese último tema, el edil se refería a que el Ayuntamiento de Ensenada obtuvo la semana pasada un amparo provisional en contra de la instalación de parquímetros para regular el estacionamiento público en cuatro mil 500 espacios del Centro Histórico de la ciudad.Ese proyecto fue realidad porque en febrero pasado Novelo y otros funcionarios de su gobierno firmaron un convenio con la empresa potosina Iberparking, que fue rechazado por “ilegal y no consensado” con diversos sectores de la localidad que exigieron su cancelación.