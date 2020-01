Alcalde de Torreón revive la idea del estado de La Laguna

Escuchar Nota

Zermeño fue cuestionado sobre la próxima reunión que tendrá con autoridades federales de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la ciudad de Torreón, en la cual habrán de revisarse proyectos de beneficio y utilidad metropolitana, lo que genera la necesidad de dialogar entre autoridades de los municipios que conforma la"Respeto a quienes están proponiendo, no es un tema nuevo, tiene desde hace mucho que la Laguna se pueda convertir algún día en un estado más de la federación... es un tema que por supuesto tiene todos los elementos para hacerse,El alcalde además se refirió a la reunión que se tendrá la próxima semana con las, en la cual se dejarán en claro las diversas necesidades de infraestructura que se tienen para Torreón y la Comarca Lagunera en general, toda vez que aún no se ha comenzado a realizar ningún proyecto de obra federal para la región de forma específica.Señaló que desde 2019 el Gobierno Federal "no ha respondido" a la Comarca Lagunera."Se trata pues de buscar si el, pues no ha respondido a la Comarca Lagunera con obras que necesitamos a nivel metropolitano, todos los municipios".Reiteró que dentro de las necesidades de la región como tal se tiene urgencia de mejoras en el sistema de drenaje pluvial y sanitario, con vías de acceso con el segundo periférico, además de que aún no se han dado mayores detalles del proyecto de extracción y potabilización de agua desde las presas y hacia la zona urbana de la Laguna.Dijo que se trata de obras que "ahí están" y que requieren ya su inicio, lo que brindaría certeza a la ciudadanía, a las nuevas inversiones y a la región como tal."Hay también pendienteentonces estamos viendo también la donación de estos recursos, se quiere hacer un cuartel para la Guardia Nacional aquí en torreón, en fin, hacen falta que se plasmen muchas obras", señaló el alcalde de Torreón.Proyecto* Afirma el alcalde Jorge Zermeño que sí existen condiciones para lograr la independencia de la región.* Admitió que se trata de una situación compleja debido a los requerimientos legales y políticos.* Pedirán mientras tanto apoyo a la federación en diversos proyectos.