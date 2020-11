Alcaldesa de Cancún culpa a estatales tras dispersión a balazos de manifestación feminista

Escuchar Nota

Repruebo enérgicamente la represión contra manifestantes. pic.twitter.com/57xkw4sqVR — Mara Lezama (@MaraLezama) November 10, 2020

Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancun esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas que se darían el día de hoy. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 10, 2020

La Alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, aseguró que denunciará penalmente a los policías estatales que dispararon para dispersar a manifestantes que exigían, frente al Ayuntamiento, el esclarecimiento de un feminicidio.En un mensaje en video, destacó que los agentes no están a cargo del Gobierno municipal, sino del Mando Único Estatal.La funcionaria exigió a la Fiscalía del Estado liberar a los detenidos durante los hechos violentos, sin embargo, la dependencia informó que no había personas privadas de la libertad por las manifestaciones realizadas en varios municipios.El Gobernador Carlos Joaquín González aseguró que su instrucción fue no agredir ni usar armas en las marchas, por lo que se investigará para dar con el responsable.Alberto Capella, Secretario de Seguridad de Quintana Roo, anunció que habrá una investigación interna para fincar responsabilidades.La Secretaría de Gobernación pidió a las autoridades de Quintana Roo y Cancún investigar la actuación de los policías que dispararon contra manifestantes.En Twitter, la dependencia aseguró que estará vigilante del caso.por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, de 20 años, cuyo cuerpo descuartizado y en bolsas fue encontrado la noche del domingo en los márgenes de Cancún.El desalojo dejó varios heridos, entre ellos una reportera lesionada por bala.