Alcaldesa de Playa del Carmen pide matrimonio a su pareja en boda colectiva

“Como les dije hace rato, yo también tengo mi corazón y mi corazón todos los días vibra. Este trabajo y esta responsabilidad, que tengo y que cumplo a cabalidad todos los días, con respeto que es gobernar Solidaridad, no lo podría yo hacer sola”.

‘Karla te amo y quiero casarme contigo mi amor’.

#Entérate La presidente municipal de Solidaridad Laura Beristáin pidió matrimonio esta tarde a su pareja Karla Robles, titular del DIF.

, presidenta municipal de Solidaridad, mejor conocido comosorprendió a propios y extraños aldurante el evento de bodas colectivas que se realizaron en este lugar.La petición de mano se realizó durante el evento deen Playa del Carmen.Al final de su discurso en dicho evento, la alcaldesa aprovechó para que los asistentes se pusieran de pie y“Por eso hoy, con el testigo que son ustedes, y con el cielo y el mar, le quiero pedir a Karla Robles Miranda, mi, que se case conmigo“, dijo la alcaldesa en medio de los aplausos de los asistentes.La alcaldesa finalizó su petición con un:Entre vítores, la alcaldesa levantó la mano de su novia y ambas se dieron un beso.Al retomar el micrófono, Beristain Navarrete agradeció a los asistentes y agregó que Karla, su pareja, “todos los días me da aliento para gobernar, cuando tengo un momento en el que se me quiebra el alma, ella me dice ‘levántate, Laura’, y eso Karla, con mi vida te lo voy a pagar”."Así que", sentenció la funcionaria pública en el acto de bodas colectivas.Karla Robles Miranda se desempeña como