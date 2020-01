Alcanza ambiente de violencia a la niñez

"Lo primero es el pésame y mi abrazo a los familiares, lamento mucho estas cosas, lamento mucho que estas cosas se den en nuestro país, lo lamentamos", dijo tras un encuentro con la industria maquiladora.

Funcionarios federales y el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentaron el tiroteo ocurrido en el, y anunciaron medidas ante estos hechos de violencia que enlutaron a familias coahuilenses.De gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mandatario federal envió el pésame a los familiares de los fallecidos y prometió combatir estas actitudes con la"Todo esto lo vamos a combatir trabajando por la integración de las familias y el fortalecimiento de los valores. Tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que atender a los niños y los jóvenes, y. Tenemos que tener mucha atención para que estas cosas no suceden".El tabasqueño abogó por imprimir principios y valores desde la familia, sin descuidar acciones por parte del Gobierno."Esto es muy importante y desde luego, lo que se puede hacer desde el Gobierno, que la, la vigilancia en las escuelas, la orientación en campañas para decir, todo esto ayuda", indicó.Por su parte, el, expresó su consternación y expresó su solidaridad con las familias de la institución.El funcionario reveló que en la próximase abordarán estrategias para prevenir más muertes como ésta.En tanto, la titular de Gobernación,, también lamentó los hechos y expresó sus condolencias."Mi solidaridad de mexicana y mi compromiso de funcionaria, están con ustedes", publicó en Twitter.El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),, también lamentó el ataque perpetrado por un niño.A través de su cuenta de twitter, el ministro presidente calificó comopara que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida digna y feliz."Lamento profundamente la terrible tragedia de Torreón. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Urge reflexionar y tomar medidas para reconstruir nuestro tejido social y que nuestros niños y niñas tengan amor, atención y la oportunidad de una vida digna y feliz", señaló.El ataque en el Colegio Cervantes dejó por lo menos dos muertos, según lo reportado por las autoridades Coahuila hasta el momento.Es de vital importancia, para que hechos como los ocurridos ayer nunca más se repitan, indicó la Oficina del Sistema de Naciones Unidas en México.Luego de lamentar profundamente los hechos, advirtió que las sociedades pagan un alto precio por no tomar las medidas necesarias para proteger a las personas de la violencia armada.Ante eventos de esta naturaleza, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que. Así, el viaje entre las creencias llenas de odio y los crímenes violentos de odio se acelera", señaló en un pronunciamiento.Es indispensable, subrayó, combatir el. Advirtió que aunque en México la venta de armas es estrechamente controlada, en la década pasada más de 2 millones de ellas provenientes de Estados Unidos han entrado ilegalmente.No obstante, recalcó que el trabajo paraes un componente esencial para terminar con este tipo de crímenes., coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México, se pronunció a favor de aplicar la práctica de, pero no sólo en las escuelas, sino desde los hogares de los menores."La seguridad comienza en casa. Por ejemplo, #mochilasegura no hasta la escuela, sino desde el domicilio. #noArmas #NoViolencia #Paz por favor", publicó en su cuenta de Facebook.La esposa del presidente López Obrador pidió a padres, abuelos y familiares en generalEl Arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, lamentó lo ocurrido eny que la violencia haya alcanzado a los niños mexicanos.A través de su cuenta de Twitter, el cardenal pidió a los fieles católicos elevar una súplica por quienes resultaron heridos y por la docente y el alumno que murieron tras la balacera en el colegio Cervantes.“Oremos por los heridos y fallecidos del tiroteo en una escuela de Torreón. Lamentamos profundamente que el ambiente de violencia haya alcanzado a nuestra niñez mexicana", publicó el jerarca católico.