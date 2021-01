Ale, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán da positivo a covid-19

Escuchar Nota

A través de varias historias de Instagramle comentó a sus seguidores que hace tan sólo unas horas le dieron los resultados de la​“Yo vengo con la noticia que di positiva en covid-19 y gracias a Dios, dentro de”, reveló.La joven mencionó que por el momentoademás de que le pidió consejos a las personas que ya se contagiaron de coronavirus.“Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien,que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos”, comentó.Ale Capetillo, quien es, mencionó que estará muy activa en redes sociales debido a que estará aislada en lo que se recupera del covid-19.“Vengo a comentarles esto porquecontándoles como voy en estos días quedijo Alejandra Capetillo.aún sin dar los detalles del porquecontó que en cuanto se enteró que tenía coronavirus se sintió un poco triste por estar lejos de su familia.“Ayer cuando me dieron los resultados de queporque estoy lejos de mi familia. Cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando y ahora estoy tan lejos, aislada y me entró el quiero estar con mi familia y ni modo”, mencionó la joven.