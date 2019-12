Alebrijes es campeón del del Ascenso MX

#ElResumen #AlMedioTiempo



tras vencer 5-3 por marcador global aen el partido de vuelta de la final, por lo que el conjunto oaxaqueño ya suma dos trofeos en su vitrina de la liga de plata.Los locales se fueron apoderando del esférico desde los primeros minutos del encuentro, llegando así la primera advertencia, cuando entre varios rebotes dentro del área, los jugadores de Alebrijes intentaban rematar hacia la portería; sin embargo, la defensa pudo rechazar el esférico para quitarse el peligro de encima.poco a poco fue tocando más el esférico, comenzaron a desesperarse al no encontrar el gol que acortara la distancia y de ahí se vino la respuesta de un equipo que se encontraba con mayor confianza en la cancha, pues al minuto 12 cayó el primero de la noche de la mano de Leandro Rodríguez quien con un remate con la cabeza puso el 1-0., ya que el reloj seguía su curso y aún faltaban más de 70 minutos para seguir soñando con el título de la liga de plata, fue así que los visitantes no bajaron el ritmo y conforme pasaba el tiempo fueron de menos a más, por lo que al minuto 20, Emmanuel Hernández vino con un potente remate que alcanzó a rechazar el portero José Canales.Pronto vino la respuesta de los cañeros, quienes al minuto 24 descontaron con un tanto de Rodrigo Prieto, jugador que aprovechó un gran pase para prender el esférico dentro del área y poner el 1-2 (4-2, marcador global).se fueron al frente en busca de más goles para poder aspirar, al menos a tiempos extra, pero las oportunidades claras eran pocas y las que llegaron las dejaron escapar, pues ya en los últimos minutos del primer tiempo del encuentro, Emilio Sánchez tuvo el 2-1 para los cañeros tras recibir un gran centro, el cual no logró conectar, solo frente a la portería.Pocas oportunidades se dieron en la recta final del primer tiempo, y aunque Zacatepec siguió buscando el gol, se acabaron los primeros 45 minutos con el marcador 1-1.Ya en la parte complementaria, se veía la desesperación en el banquillo de los visitantes al no conseguir más goles, debido a que los locales salieron más ofensivos, por lo que la primera clara fue para Alebrijes, de la mano de Diego Jiménez, que con un testarazo casi sorprendePara el 59', nuevamente los de casa, en un contragolpe se quedaron cerca del segundo de la noche, con un cañonazo de Daniel Cisneros que pasó cerca del travesaño., fueron los cañeros quienes marcaron primero en el segundo tiempo, pues al 68', Miguel Basulto puso a temblar a los de casa con el descuento., cuando Arturo Ledesma clavó el del empate (2-2), lo que hizo que su afición comenzara a sentir más cerca el título de la liga de plata., el cual se oficializó con el silbatazo final, que anunciaba a los de casa como el nuevo campeón de la división de plata.Con información de Milenio