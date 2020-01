Alegre por luchar en EU sin máscara

Ciudad de México.- Quitarse la máscara hace unos años fue una decisión polémica que le arrojó críticas al entonces Hijo del Ninja, quien tras destaparse descubrió a Garza Jr., un esteta que aguantó todo eso con la mira puesta en un sueño claro: llegar a la WWE.



“Cada paso que he dado en mi carrera tiene un por qué. Quitarme la máscara fue una proyección grande para mi personaje. Muchos criticaron esa parte y no veían mi desempeño sobre el cuadrilátero. Siempre di un buen espectáculo, nunca me subí a flojear, ofrecí una imagen impecable. Decían que denigraba a la lucha libre y ahora puedo decir con orgullo que les callé la boca a todos”, afirma el campeón crucero de la marca NXT.



Una aventura que comparte con su primo Humberto Carrillo. “Es un orgullo, siempre se lo digo, cuando nos vemos nos damos la bendición y nos deseamos seguir adelante. Nos encontramos pocas veces, y es un orgullo representar a la dinastía, a la lucha libre mexicana. Estamos viviendo el sueño y con el compromiso de no defraudar la confianza”.