Alejandra Ávalos afirma que fue humillada por Erika Buenfil y Laura Flores

“Se rumoraba en ese entonces que tenían una relación con Víctor Hugo O’Farrill. Siempre usaron sus relaciones públicas para frenar mi carrera”, señaló Ávalos. “Ellas eran privilegiadas, intocables. Yo no”, añadió la actriz, quien resaltó que ella construyó su carrera “desde abajo”.

¡En exclusiva, Alejandra Ávalos revela que Érika Buenfil y Laura Flores la humillaban a principios de su carrera! #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/EiYv4knuHD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 1, 2020

Alejandray le hicieron su vida pedazos, informa Grupo Fórmula Según contó la actriz y cantante de 51 años,. “Se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal, me ofendieron”, aseguró Ávalos.No conforme con los insultos,. Pero eso no es todo, la intérprete de “Contigo o sin ti”,Los supuestos insultos por parte de Érika Buenfil y Laura Florespues según comentó Alejandra Ávalos, ambas tenían muy buenas relaciones con los ejecutivos de Televisa.