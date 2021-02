Alejandra Guzmán gana demanda contra esposo de Ninel Conde

Escuchar Nota

“Alejandra Guzmán y su equipo estaban en la búsqueda de un dictamen final, que el juez fallara a favor de ellos ya que Larry Ramos no ha cumplido con ninguna orden judicial ni ha emitido ninguna respuesta de cuanto dinero se invirtió, dónde está el dinero y el juez se ha cansado de este desacato judicial e indicó que Alejandra Guzmán ganaba por este desacato judicial”. Comentó Sandra Hoyos.

“El único remedio que Alejandra Guzmán es un dictamen final diciéndole que ha ganado su caso y lo que procede es una segunda fase donde Alejandra tiene junto con sus abogados empezar a buscar bienes de Larry Ramos para intentar cobrar esa plata”.

“Ganó el caso, pero no quiere decir que recuperó su dinero, si sus abogados logran encontrar una propiedad o cuenta bancaria puede cobrar ese dinero, pero va a ser muy difícil”, mencionó.

“En contra de Ninel no hay ningún dictamen, su nombre se ha mantenido limpio, si ella llegara a mancomunar su dinero con Larry Ramos eso si pudiese ser un problema porque si congelan las cuentas es muy difícil saber si hay un monto, que parte le pertenece a Ninel y que a Larry”.

Hace unos meses se dio a conocer quehabía interpuesto una demanda en contra de, esposo de, por unde variosLa resolución de dicha demanda sucedió hoy y ésta resultó a favor de la intérprete de “Llama por favor”.La abogada Sandra Hoyos, quien estuvo presente en la audiencia del caso dey Larry Ramos, habló con los conductores del programa De Primera Mano y dio a conocer los detalles del caso.“Fue una audiencia bastante corta, no comparecieron los abogados de Larry Ramos y salieron del caso en enero, el juez se los permitió. El juez decidió proceder, Larry Ramos tampoco compareció y el juez tuvo cero compasión”.Debido a que Larry Ramos no ha emitido alguna respuesta en cuanto al caso que enfrenta, el juez decidió que Alejandra Guzmán ganara la demanda.La abogada comentó que los abogados deemprenderán la búsqueda de bienes o propiedades depara que la cantante pueda cobrar su dinero.Aunque Alejandra Guzmán ganó laesto no quiere decir que pueda tener de regreso su dinero. La abogada añadió que es probable que Larry Ramos no tenga ninguna propiedad a su nombre.Finalmente,dijo que en enero de este año Larry Ramos perdió otra demanda pory que los abogados que lo representaban también abandonaron el caso. Además, mencionó que por el momento Ninel Conde no tiene ningún problema con la ley.