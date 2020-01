Alejandra Guzmán llora por Frida Sofía

Escuchar Nota

“Yo sí estoy dispuesta a hablar porque es mi mamá“. Incluso confesó que se animaría a dar ese primer paso, pues a diario anhela un abrazo de su madre.

No es fácil ser hija de alguien famoso, yo la entiendo porque mi papá y mi mamá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet (…) Son cosas que uno entiende después porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante“.

se encuentra en Miami, pues es jueza de ‘La Voz’ en aquél país… Ahora que viajará continuamente a aquella ciudad, ¿hará las paces conque también vive ahí?En exclusiva para ‘Un nuevo día’, Alejandra Guzmán reaccionó a las declaraciones previas de su hija, sobre lo mucho que anhela reconciliarse con su mamá:No obstante, Frida Sofía no quiso revelar lo que le diría a Alejandra Guzmán si la tuviera enfrente; aseguró que en su momento se lo dirá en persona.Al respecto, Alejandra, visiblemente emocionada, aseguró que entiende a Frida Sofía, pues sabe lo difícil que es crecer con padres famosos:Alejandra aseguró que por ser mamá tan joven, sí tuvo sus errores como mamá, “pero si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño. Eso se llama enfermedad. Cuando tienes alcoholismo, cuando sufres de algo, lo mejor es aceptarlo y cambiar“.Aseguró que pese a los momentos tan difíciles que ha pasado con su hija, “no hay nada que no se pueda arreglar, porque nada más somos dos, ella y yo, y ella sabe que yo la amo con toda mi alma y que jamás le haría daño, jamás“.La Guzmán dejó entrever que pronto buscará a Frida; “por eso es que estoy aquí, con la cara en alto y puedo decirle a la gente todo lo que la amo“.