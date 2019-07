Alejandra Guzmán vuelve a llorar con canción que compuso a Frida Sofía

Alejandra Guzmán dio un concierto hace algunos días en Forum Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, en el cual volvió a llorar por su hija, pero ahora al cantar “Yo te esperaba”, tema que compuso a Frida Sofía en 2013.Luego de la reciente pelea entre la cantante y su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán lloró mientras cantaba la estrofa “y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo”, de la canción “Yo te esperaba”.Guzmán compartió el momento en Instagram con el mensaje “Mi Frida, mi luz, mi única...” y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar asegurándole (a Alejandra Guzmán) que “sólo están pasando por una etapa difícil”.Sin embargo, esta no es la primera vez que llora en el escenario, pues durante su presentación en AVA Amphitheaer de Arizona, Estados Unidos, también soltó en llanto al cantar “Llama por favor”; al mismo tiempo que Guzmán mandaba un mensaje a su hija: “Frida, llama por favor”.Por su parte, Frida Sofía no ha comentado nada respecto al video, pero en entrevista para Suelta La Sopa aseguró que admira a Alejandra Guzmán como la "gran cantante que es" y que la ama.Por su parte, Frida Sofía no ha comentado nada respecto al video, pero en entrevista para Suelta La Sopa aseguró que admira a Alejandra Guzmán como la "gran cantante que es" y que la ama.