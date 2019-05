Alejandro Albarrán y su premio literario ‘Conferencia entre dos ganadores’

Algunas Personas no son Caballos es el título del poemario ganador del Premio Internacional de Poesía en Lengua Española Manuel Acuña. Su autor, el poeta Alejandro Albarrán Polanco, se presentará la tarde de hoy en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019, con la charla La Importancia de los Premios Literarios.Albarrán será acompañado de Óscar David López, también poeta y vencedor del Premio Enriqueta Ochoa 2015. Ellos abordarán cada uno su experiencia al ser merecedores de los primeros lugares en certámenes literarios.Por su parte, Albarrán, quien nació en Veracruz pero reside actualmente en la Ciudad de México, ha dicho que su poemario “llegó poco a poco, porque fueron textos de distintos tonos que fui acomodando y quería armarlo como mi primer libro, y que tuviera distintas formas de abordar la poesía. Borrar palabras y crear otras nuevas, fue mucho experimentar poco a poco, no fue pensado como un proyecto”, señaló Albarrán.Autor de varios libros como Ruido y Persona Fea y Ridícula, el poeta señala que este libro es también una forma de entablar un diálogo con aquellos escritores que le han dado momentos de ocio, placer y diversión con sus libros. Tratarlos no con respeto, sino como a un igual, como se habla con un amigo.“Los libros son también un amigo porque he aprendido todo de ellos, más que de la academia. Cuando uno se relaciona con otra persona es porque hay empatía, pero también porque siempre hay algo que aprender, siempre se está aprendiendo del otro. Es ahí cuando puedo leer un libro y saber que estoy platicando con quien lo escribió, no es verlos como un maestro, o un superior, ni yo sentirme inferior ante ellos, es verlos como amigos que están ahí para platicar con nosotros y exponer ideas malas o no”, expresó.