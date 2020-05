Alejandro Fernández anuncia concierto virtual para el día de las madres

Escuchar Nota

"Los invitamos a quedarse en casa el próximo domingo para celebrar juntos a la distancia. Nos vemos el próximo domingo en las redes sociales".



y no se podrán festejar de la manera tradicional.Ante esta situación,El pasado sábado 2 de mayo, la cantante mexicana Camila Fernández celebró seis meses de relación con su novio Francisco Barba.Para no pasar desapercibida la fecha, publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde se le ve recibir un beso de su pareja junto al mensaje "Oye, te amo mucho".También agregó la frase "No dejo de pensarte", la cual es una parte de la letra de su nueva canción "Te Acostumbraste".Su papá, El Potrillo ni siquiera hizo algún comentario sobre esto, pero el que calla otorga.