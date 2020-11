Alejandro Fernández canta Blanca Navidad con sus hijas

Escuchar Nota

“Hemos aprendido grandes lecciones este año sobre el valor de la amistad, la familia y de las tradiciones que nos unen. Gracias a mis tres ángeles por unirse conmigo para compartir esta canción con todos ustedes. De mi familia para las suyas … Blanca Navidad”, dijo Alejandro Fernández al medio “Publímetro”.

Quien está más que feliz por su nuevo lanzamiento musical es el cantante Alejandro Fernández, y es que en esta ocasión apostó por lanzar una canción al lado de sus hijasPero no se trata de cualquier melodía; sino de un villancico navideño.Se trata del villancico “Blanca Navidad”, muy adecuado para las fechas que se aproximan y en las que se vivirá de forma muy diferente el espíritu navideño; sin embargo, el cantante se vio acompañado de sus tres bellas hijas en esta canción para celebrar.Quien no estaba tan dispuesta a participar en esta colaboración era Camila Fernández, quien aseguró que no tiene un espíritu tan navideño. Pero a pesar de eso, recibió con gusto la invitación de Alejandro Fernández para cantar con toda la familia.En redes sociales amigos y fans de la familia celebraron este lanzamiento; se sintieron emocionados de ver a “El Potrillo” junto con sus hijas interpretando una de las canciones más populares de la temporada decembrina. Además, les gustó verlo en familia, como pocas veces sucede en sus videos.