Alejandro Fernández no está contento con las bodas de sus hijos

Ciudad de México.- Alejandro Fernández reveló no estar de acuerdo con la decisión de sus hijos de casarse y dio las razones que lo llevaron a pensar así durante una entrevista para un programa de espectáculos.



Recordemos que hace solo seis semanas la hija de “El Potrillo”, Camila Fernández, contrajo matrimonio con su novio Francisco Barba, con quien tan solo llevaba 9 meses de relación. Ahora se dio a conocer que el hermano de Camila, Alejandro Fernández Jr., seguirá el mismo ejemplo y se casará con su novia.



Ambas noticias han sorprendido a uno de los ídolos de la música ranchera en México, ya que Alejandro Fernández considera que el matrimonio es un compromiso serio y a sus hijos aún les falta mucho más por disfrutar en su juventud.



Trató de convencer a Álex de no casarse



Fue durante una entrevista en el programa Ventaneando que Alejandro Fernández mostró su disgusto por la decisión de sus hijos de casarse, ahí compartió con los conductores y el público las razones que lo llevaron a pensar de esta forma:



“La primera fue Camila y ahora Álex anda con mucha valentía”, señaló “El Potrillo", quien al parecer habría tratado de convencer a su hijo de no tomar esta decisión.



“Yo ya le dije que hay mucho tiempo por delante, que tiene una carrera que le está yendo muy bien, pero si así son las decisiones de ellos yo no me meto”, destacó Alejandro Fernández.



El artista señaló que tuvo que apoyarlos aunque con un poco de resignación, ya que consideró este tipo de decisiones como momentos inesperados al interior de una familia, más que nada por la corta edad de sus hijos.



Finalmente, la conductora Paty Chapoy cuestionó al artista acerca de si trató de convencer a su hija Camila de no casarse, a lo que “El Potrillo” respondió que para él no fue una situación complicada ya que el día de la boda fue uno de los más felices de su vida y al verla tan feliz decidió solo quedarse callado.