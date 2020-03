Alejandro Irarragorri tunde en Twitter a David Faitelson y asegura que lo demandará

Escuchar Nota

Una “comida” de 90 millones de dólares la de esta tarde: Atlante, Celaya y Zacatepec se reúnen con Enrique Bonilla y Alejandro Irarragorri. Ofrecen 30 mdd por comprar una plaza de primera división. Parece un soborno. ¿Lo es? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 5, 2020

Alejandro Irarragorri es el “gran gestor” de la operación del futbol mexicano para abolir el descenso. Le ofrece a los clubes repartirse 90 millones de dólares y la “tranquilidad” de que no perderán la categoría... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 5, 2020

También te aclaré que mientes constantemente (lo cual ocultas), yo estoy fuera de México desde el lunes en un tema familiar. Te mueven intereses ocultos pero para eso hay leyes, me reservo mis derechos para actuar dada tu constante difamación y desacreditación. — Ale Irarragorri (@Irarragorri) March 5, 2020

, desmintió unos "tweets" realizados por el periodista David Faitelson, donde menciona que el mandamás de los Guerreros habría estado en una reunión con algunos equipos del Ascenso MX que buscan su integración a la Liga MX mediante un pago para subir a las franquicias.Faitelson escribió que Irarragorri se encontraba en una “comida de 90 millones de dólares” junto al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla y con dirigentes del Atlante, Celaya y Zacatepec.les habría ofrecido que se repartieran el dinero antes mencionado con la certeza de que sus equipos no perderían la categoría.y este le había mencionado que no se encontraba en México y por ende tampoco existió la “comida” que mencionó el panelista de ESPN., recriminándole que no informe los hecho en su totalidad, tachándolo de mentiroso.Ante esta respuesta, Faitelson no volvió a realizar declaraciones dentro de la red social de Twitter.Con información de El Siglo de Torreón