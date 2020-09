Alejandro Rojas se bajará de la contienda por Morena; acusa proceso fraudulento

Escuchar Nota

“Eso quise decir, precisamente (me retiro), no voy a avalar con mi participación política un proceso que está viciado de origen y que no es equitativo justo y democrático, aún cuando salga en las encuestas, porque no hay piso parejo. Entonces voy a esperar a mañana para tomar esa decisión pero ya está, digamos, anticipado que no pienso avalar ese proceso que está viciado de origen por fraudulento, inequitativo, ilegal e ilegítimo”.

“Por eso estamos consolidando un espacio político que se llama el ala democrática de Morena, que es un espacio de convergencia de todas las fuerzas de izquierda democráticas progresistas dentro y fuera de Morena, para continuar el proceso de democratización y para que exijamos piso parejo para todos los aspirantes, dirigentes, líderes, cuadros que quieran competir en el 2021 en una candidatura; ese va a ser nuestro objetivo principal, piso parejo para todos en el 2021, es lo que nos vamos a dedicar a organizar”, explicó a MILENIO.



“Nosotros ya ganamos, porque hemos vencido al sectarismo, al autoritarismo y al dogmatismo dentro de Morena, con tan sólo nuestra autoridad moral y liderazgo democrático y popular.

“Nuestra lucha nunca ha sido por los cargos partidistas ni por las puestos públicos. Nuestro triunfo ha sido moral, porque abrimos a Morena y porque el pueblo de México habrá de tomar posesión de su casa, porque Morena es patrimonio democrático del pueblo de México".

anticipó que no continuará participando en la renovación de la dirigencia de Morena por tratarse de un proceso “fraudulento, ilegal e ilegítimo”.MILENIO le consultó si decidió retirarse de la contienda pues esta mañana enlistó varias quejas; a lo que Rojas Díaz Durán confirmó que no seguirá en el proceso y mañana anunciará su decisión una vez que se den a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento, incluso si él resulta entre los finalistas.Anunció la creación de un movimiento denominado “Ala democrática de Morena” para garantizar que quien ocupe la nueva presidencia del partido ofrezca piso parejo a quienes aspiren a una candidatura en el 2021.Esta mañana en el INE sostuvo que el proceso de renovación del partido se convirtió en “un circo mercantilista y propagandístico que degrada la democracia en Morena” por lo que se dijo “un ganador con autoridad moral y liderazgo político democrático reconocido en todo el país” que sumó en este tipo “a los de abajo” y a militantes de todo el país.Y recalcó que luchará para que en el 2021 no haya “dedazos ni las imposiciones y encuestas patito”.