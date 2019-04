Alejandro Sanz llega con #ElDisco

Después de Sirope y cuatro años de ausencia, el cantautor español Alejandro Sanz saca a la luz #ElDisco, que marca su regreso a la escena musical con participaciones especiales y tecnología auditiva de primera.De ese material se habían estrenado previamente dos sencillos: Back in the City y No Tengo Nada. Fue grabado en marzo y octubre de 2018 en Miami, y los MOW y Art House Studios fueron los sitios donde el cantante lo realizó.El músico Alfonso Pérez también se unió después de acompañarlo desde 1997 en sus tours; el ingeniero de mezclas Trevor Muzzy y Gene Grimaldi, quien realizó el mastering, también se fusionaron en el equipo de trabajo.Según un comunicado, en ese material se incluyen colaboraciones con la cantante Camila Cabello, la cantautora catalana Judit Neddermann, el representante del género urbano Nicky Jam y el rapero Residente.La recopilación musical también ofrece una versión alternativa de Te Canto un Son, realizada en mezcla binaural, una revolucionaria tecnología de audio que da a los oyentes una sensación de dinamismo y espacio, siempre y cuando se utilicen auriculares para una mejor apreciación.Desde meses atrás que Sanz anunció este disco generó mucha expectación, no obstante, el cantante se ha visto obligado a cancelar todos los actos de la promoción a causa de una neumonía y él mismo lo confirmó a través de su cuenta de Instagram.“Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro. Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”, explicó en cantante madrileño.Universal, su compañía discográfica, precisó a El País que Sanz está en su domicilio “en reposo absoluto” y por el momento se desconoce cuándo podrá reincorporarse al trabajo.“#ElDisco es mucho más que música”. Así de claro y contundente es Sanz respecto a la calidad de su nuevo álbum y a las diez canciones que lo integran.