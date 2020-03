Alejandro Sanz y Juanes ofrecen concierto en línea por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de redes sociales, Alejandro Sanz y Juanes ofrecieron un concierto este domingo, tras las cancelaciones de sus shows en Colombia, por la pandemia del coronoavirus, que titularon #LaGiraSeQuedaEnCasa, recital que hicieron desde el Miami Art House Studio.



Un saludo a toda la gente que está en sus casas. Esto ha sido una pequeña idea, llevarles a casa un poco de música, entretenerles un rato, de eso se trata. Se han suspendido todos los eventos multitudinarios y por eso queremos acompañarles de alguna manera, para hacerles más llevadera esa estancia en la casa. Recuerden que es muy importante quedarse en la casa, no sólo por su salud sino por la salud de los demás", explicó Sanz para iniciar con el tema Contigo, de Joaquín Sabina, que dijo era apto para las circunstancias.



Acompañados por algunos músicos, intepretaron durante casi hora y 15 minutos éxitos propios como algunos covers, entre los que se incluyó Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra. También dieron la oportunidad a temas como Corazón partí’o, Para tu amor, La camisa negra y A Dios le pido.



Ambos cantantes pidieron a los ciudadanos tomar las medidas necesarias y las recomendaciones de las autoridades, para controlar la pandemia y que no se tomen el problema a la ligera porque "no son vacaciones", expresaron.



Juanes también dedicó unas palabras, en donde se mostró preocupado por los abuelos.



Es bien importante entender que es reponsabilidad de todos, sobre todo los mayores, los más adultos, que son los que más pueden sufrir con lo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado sobre visitarlos".