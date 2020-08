Aleksandar Rakic: fuerte candidato para dominar semipesados en UFC

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Después de que Jon Jones, uno de los peleadores más estelares de la UFC, abandonara el cinturón semicompleto para hacer campaña en la división pesado, se ha preguntado mucho quien sería el nuevo “rey” de la categoría, la cual estuvo dominando por casi una década, pero este sábado salió un fuerte candidato, el austriaco Aleksandar Rakic.



Este sábado los fanáticos de las artes marciales mixtas fueron testigos del renacimiento de una futura estrella de la UFC, ya que en la atracción principal de la cartelera UFC Fight Night, la cual se celebró en AXPEN de Las Vegas Rakic dio el batacazo al superar de principio a fin al experimentado Anthony Smith, lo que lo llevaría a disputar en el futuro el cinturón vacante.



Rakic se llevó la victoria por decisión unánime con puntuaciones de 30-27, 30-27 y 30-26.







Smith es un contendiente que cuenta con un amplio perfil dentro de la UFC, ya que inclusive ha tenido la oportunidad de pelear por el campeonato cuando se midió ante Jones, pero terminó por ser derrotado.



En el duelo estelar Rakic entró al octágono con todas las intenciones de no darle ningún margen de ventaja a Smith, por lo que inició potente en su ataque, una severa patada sobre la pierna izquierda de Smith terminó por dejarlo tendido en el suelo, lo que el austriaco aprovechó para someterlo y ponerle fin al pleito, pero Smith aguantó.



Entrando al segundo asalto, Rakic siguió con la misma estrategia y siguió con el castigo sobre Smith, quien parecía estar mermándose paulatinamente, por lo que el austriaco se mantenía activo conectando fuertes golpes en contra del Smith, quien en la mayoría del tiempo no respondía a los ataques.



En el ultimo episodio, Rakic mandó a la lona a Smith para disputar el duelo ahí mismo, además de que cuando estuvieron de pie lo castigó aún más con contundentes rodillazos y golpes, por lo que se veía cerca de que el réferi interviniera, sin embargo, espero a que la pelea se fuera a la decisión y así fue.





Con información de El Heraldo de México