SELBSTANZEIGE: Ich gehe mit meinem Rhodesian Ridgeback bei 32

Grad nicht zwei Runden Gassi in #Potsdam, sondern nehme eine erfrischende Abkühlung in der Havel! @drumheadberlin @CaladesiRR https://t.co/STSFuybao8 — Saskia Ludwig (@SaskiaLudwig17) August 17, 2020

Pronto se ordenará por ley a los alemanes que tengan perros que los saquen a pasear dos veces al día.La propuesta la hizo la ministra de Agricultura del país, Julia Klöckner, quien ha dicho que se basa en la evidencia de que muchos de los 9.4 millones de perros del país no están recibiendo el ejercicio o los estímulos que necesitan.Según las nuevas regulaciones de la Hundeverordnung, o "ley de perros", los propietarios no se saldrán con la suya con un trote rápido alrededor de la cuadra, sino que deberán sacar a sus perros al menos una hora en cada ocasión.Los perros no pueden quedarse solos en casa todo el día, y se requerirá que una persona cuide a su perro "varias veces al día".Klöckner agregó: "Los perros no son juguetes de peluche. También tienen sus propias necesidades, que deben tenerse en cuenta".La noticia de la ley, que se presentará el próximo año y se dio a conocer ampliamente por primera vez esta semana, ha provocado un acalorado debate en Alemania.La pregunta principal es cómo será posible controlar a los hogares alemanes con perros (19%), que como mascotas son segundos en popularidad solo después de los gatos.Una vocera del Ministerio de Agricultura ha dicho que las autoridades de cada uno de los 16 estados de Alemania serán responsables de hacer cumplir la ley.Ludwig tuiteó: "DIVULGACIÓN VOLUNTARIA: No llevaré mi Rhodesian Ridgeback a dos rondas de caminatas a 32 grados de temperatura, sino que saltaremos al río para refrescarnos".Bärbel Kleid, dueño de un Yorkshire terrier de 5 años llamado Sam, que vive en Berlín, dijo a The Guardian: "Me parece condescendiente que me digan cuánto tiempo debo sacar a mi perro. ¿Y quién me va a controlar? ¿El vecino llamará a la policía si sospechan que no llevé a Sam a caminar lo suficiente? No se las arreglaría dos horas al día de todos modos"."Deben confiar en que las personas pueden manejar sus propias vidas. A continuación, le dirán a los dueños de gatos con qué frecuencia deben cambiar sus bandejas de arena", sentenció.