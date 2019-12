Alemania busca trabajadores mexicanos; ofrece hasta 95 mil pesos

Elpublicó vacantes de trabajos para laborar en Alemania, principalmente en áreas relacionadas con la informática.Los sueldos de estas posiciones rondan en los rangos de, con puestos como Analista Ax, Programador de Videojuegos, Arquitectura de Software, Ingeniero en Automatización y Desarrollador de Bases de Datos.El puesto con mayor sueldo es de de Analista Ax, con una paga de 95 mil 817 pesos mensuales para el cual es necesario contar cono una carrera similar. Sin embargo, esta es sólo una vacante y con contrato indefinido.En el caso de Arquitecto de Software, hay 46 lugares con un salario de 64 mil pesos al mes. Para dicho cargo, los aspirantes requieren un título enLa nación germana también busca, para lo cual cuenta con 534 vacantes. En este caso, no es necesario contar con experiencia previa y el sueldo es de 40 mil pesos mensuales.Otra oferta es para ocupar alguna de las 40 plazas de, donde es necesario comprobar experiencia previa en un empleo similar y que los aspirantes hayan realizado actividades típicas de flebotomía, así como tratamiento básico de heridas.El sueldo es de 46 mil pesos mensuales para este puesto. Varios de los empleos requieren hablar el idioma alemán y otras vacantes además exigen el uso del idioma inglés.Las vacantes fueron publicadas en el portal del Servicio Nacional de Empleo de México, donde se pueden consultar detalles de las plazas disponibles, así como los requisitos que se piden para cada una de ellas.Los requisitos dependen para qué plaza se quiera concursar:Si tienes un título de Licenciatura en Informática o en una carrera a fin, puedesen Alemania con mayor sueldo, que es de Analista Ax, con un salario de 95 mil 817 pesos mensuales.Los mexicanos interesados en concursar para este trabajo tendrán que cumplir estas funciones:• Implementación de plantilla NORMA Microsoft Dynamics AX2012 a múltiples ubicaciones en EMEA.• Gestionar el ciclo de vida de las solicitudes de cambio.• Tomar un rol activo en temas específicos con un alcance sobre procesos de ciclo relacionados con ERP.Para este puesto hay una oferta de 46 plazas. Los mexicanos interesados endeben tener un título en Desarrollo de Software, Diseño de Redes o Ciencias Computacionales.• Se ofrece un sueldo de 64 mil pesos mensuales.Las plazas para que mexicanos trabajen en Alemania no sólo están pensadas para el talento digital, también hay vacantes en búsqueda de ingenieros y profesionales de la salud.Para los profesionales de la salud mexicanos interesados en concursar, hay 534 vacantes. Para estas plazas de, el Servicio Nacional de Empleo de México detalla que los interesados no requieren experiencia laboral previa.• Se ofrece un sueldo de 40 mil pesos mensuales.Otra vacante pensada para profesionales de la salud mexicanos es la de asistente de radiología, la cual tiene 40 plazas. Para aplicar se necesita experiencia previa en un puesto similar con actividades típicas de flebotomía y tratamiento básico de heridas.• Se ofrece un sueldo de 46 mil pesos mensuales.¿Qué te parecieron estas vacantes? Si estás interesado en alguna de ellas, dale clic a las siguientes ligas: