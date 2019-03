Alemania da revés a Guaidó al no acreditar a su embajador

El gobierno de Alemania no acreditará a Otto Gebauer como embajador del juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reportó hoy la prensa local.El periódico alemán Neue Osnabrücker Zeitun publicó este miércoles una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso, en la que se determina que Alemania no va a acreditar a Gebauer como embajador, pese a que Berlín reconoce a Guaidó como presidente interino para que convoque a elecciones presidenciales en Venezuela.El diario citó una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a una solicitud del partido La Izquierda, según la cual el 13 de marzo pasado, el gobierno federal recibió por primera vez a Otto Gebauer, como "representante personal del presidente interino Guaidó", con quien se mantuvieron conversaciones políticas.Sin embargo "no se prevén más pasos", señaló la cancillería alemana.En la respuesta se argumentó que "las condiciones políticas" para reconocer al enviado de Guaidó "no se cumplen", porque ya expiró el plazo máximo de 30 días que el líder opositor tenía para convocar elecciones presidenciales de acuerdo con las leyes venezolanas.Según el Neue Osnabrücker Zeitung, que cita fuentes diplomáticas, España solicitó que los representantes de Guaidó en la Unión Europea (UE) no reciban estatus diplomático ni privilegios.Indicó que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino es político y no está vinculado con ningún tipo de consecuencia jurídica, continúa el informe, por lo que no se puede eludir el hecho de que el poder real en el país sudamericano aún lo tiene Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013.Alemania reconoció al líder de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan Guaidó, a principios de febrero pasado, al igual que otras 50 naciones, como presidente interino.El 23 de enero pasado, Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, tras considerar como fraudulentas las votaciones en las que Maduro resultó reelecto como mandatario y se comprometió a realizar nuevas elecciones."Ante Dios todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", juró Guaidó ante una multitud, el 23 de enero pasado.Durante estos dos meses, Guidó ha nombrado embajadores ante varios países y representantes ante organismos continentales.