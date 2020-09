Alemania lanza ultimátum a Rusia para que aclare el caso Navalny

Escuchar Nota

"Fijar ultimátums no ayuda a nadie, pero si en los próximos días la parte rusa no contribuye a aclarar lo que ha ocurrido, entonces nosotros tendremos que discutir una respuesta con nuestros socios", dijo Heiko Maas, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, al diario Bild.

"La sustancia mortal con la que Navalny fue envenenado se encontró en el pasado en posesión de las autoridades rusas, solo un pequeño número de personas tiene acceso al Novichok y ese veneno ya fue utilizado por los servicios rusos para el ataque contra el exagente [ruso] Sergei Skripal", señaló Maas.

"En cualquier caso, no espero que los rusos nos obliguen a cambiar nuestra posición sobre el Nord Stream", dijo el ministro.

El enfrentamiento entre Alemania y Rusia por el caso dese endureció el domingo con elmientras que Moscú acusó a Alemania de retrasar la investigación.Si se decidieran sanciones, estas tendrían que ser "selectivas", según el ministro, que no descartó que tengan un impacto en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Europa., escribió por su parte en Facebook la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, Maria Zajárova.Navalny, el principal oponente ruso, está actualmente hospitalizado en Berlín.Según el gobierno de Angela Merkel,. Luego fue trasladado a Alemania.Berlín y otros países occidentales instaron repetidamente a Moscú a que aclare el envenenamiento.El ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo el domingo queEstá "claro que se ha utilizado el Novichok", dijo en Sky News.Pero el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reaccionó esta semana a las acusaciones de asesinato con "una buena dosis de escepticismo" y pidió a Berlín que proporcione pruebas.Su homólogo alemán implicó directamente al Estado ruso en el envenenamiento. "Hay varios indicios en este sentido, esa es la razón por la que la parte rusa debe reaccionar ahora", declaró Heiko Maas.El jueves, el jefe de diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ya enarboló posibles sanciones.Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana no descarta que el caso afecte al controvertido proyecto deCon el envenenamiento de Navalny, el gobierno deestá bajo presión para revisar el apoyo a este proyecto.Estados Unidos y su presidente Donald Trump llevan varios años liderando una campaña para intentar torpedearlo e impusieron sanciones a las empresas involucradas en la obra, actualmente paralizada, pese a las protestas europeas.Más de un centenar de empresas europeas, la mitad de las cuales son alemanas, están asociadas al gasoducto.Sin embargode cara a las elecciones legislativas de finales de 2021.Dos de ellos, Friedrich Merz y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, Norbert Röttgen, pidieron detener el gasoducto para que Putin no "continúe con su política".Otro de los aspirantes, Armin Laschet, uno de los favoritos, pidió prudencia y no actuar "por reflejo".