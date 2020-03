Alemania prohíbe reuniones de más de dos personas por Covid-19

Escuchar Nota

"Hay que reducir absolutamente a mínimos todos los contactos”, indicó Merkel ante los medios. Fiestas u otro tipo de celebraciones son “absolutamente inaceptables“, pero debe seguir siendo posible el “camino al trabajo o al médico“, así como practicar de forma individual deportes al aire libre.



La canciller alemana,para tratar de contener la extensión del coronavirus.Se permitirá salir a la calle con otra persona, ampliable a más si se trata de un núcleo familiar u otras formas de convivencia.Merkel insistió en que son medidas acordadas por todos los “Länder”, cuya implementación compete a estos, y también en la necesidad de la población deSin embargo, no hubo acuerdo para la extensión del confinamiento estricto de la población a escala nacional, un sistema que ya se implementa en Baviera y otros “Länder” con, pero al que se oponen algunos estados federados.El líder de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, explicó que no considera necesario el confinamiento, destacó que sí lo es salir al aire libre y que lo fundamental es limitar los contactos, lo que implica cierre de peluquerías o salones de masaje.En medios alemanes se afirma que hubo unaJunto a la reunión con los líderes de los “Länder”, la atención está centrada en lasue prepara la gran coalición de Merkel para paliar los efectos de la pandemia.Se espera que este lunes el Ejecutivo aborde un paquete de choque, que se definirá en un Consejo de Ministros extraordinario, seguido de otra sesión el miércoles y la entrada en el trámite parlamentario el viernes.La televisión pública ARD avanzó ayer que la coalición de Merkel aprobará un. Otros medios doblan incluso esa cantidad.Asimismo se prevé una batería de ayudas para paliar los efectos económicos del coronavirus en el ciudadano, incluidas garantías contra los desahucios para quien no pueda pagar el alquiler.Se activará, además, el procedimiento para suspender la regla constitucional del “freno de la deuda”, aprovechando que esa norma prevé excepciones. Ese es el paso preceptivo para elevar el nuevo endeudamiento a nivel federal por encima del 0.35 por ciento del producto interior bruto (PIB).El Ejecutivo anunció hace unos días la, así como una línea de crédito ilimitada para firmas y la ampliación de la jornada reducida con garantía de empleo.Se da por hecho que el Ejecutivo ha renunciado al dogma del déficit cero, puntal de su línea presupuestaria durante años. La prioridad ahora es garantizar cierta seguridad económica tanto al ciudadano de a pie como a la empresa.Alemania está entre los países con más alto número de contagios:, según las cifras difundidas este domingo por el Robert Koch Institut (RKI), competente en la materia en Alemania, que basa sus datos en casos verificados en laboratorio.La Universidad John Hopkins de EU, con una actualización más dinámica basadas en datos de diversas fuentes, eleva este domingo la cifra de infecciones en Alemania a 23.921 y sitúa la de muertos en 92.