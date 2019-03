Alentador, compromiso con búsqueda de desaparecidos: CNDH

El compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el problema de las personas desaparecidas, producto de la violencia generada en administraciones pasadas, es una respuesta alentadora a una demanda que ha prevalecido en el país desde hace tiempo.Así lo aseguró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al concluir la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.Entrevistado al término del acto, aseguró que un eje principal que quedó de manifiesto es la desarticulación que ha habido entre los gobiernos estatales y la federación.Muestra de ello, dijo, “es que 19 comisiones de búsqueda locales no están instaladas, y creo que lo que se dijo aquí sobre que se va a dar presupuesto y que no va a haber límites, es fundamental”.Recordó que un reclamo de la CNDH era la falta de presupuesto y de voluntad política, y ahora esto finalmente será atendido, por ello el siguiente paso será garantizar las capacidades de las 32 entidades federativas para concretar la estrategia.La Ley de Personas Desaparecidas en México es de vanguardia mundial, sin embargo, no había logrado materializarse, por eso resulta alentador el mensaje del presidente de la República, señaló.Consideró que el rezago que enfrenta el país en materia de derechos humanos se debe precisamente a que el país ha atravesado por décadas por un “eje de impunidad”."Lo hemos dicho, violencia y la inseguridad se acompañan de otro eje lamentable de corrupción e impunidad, y de un estado de derecho débil”, comentó.Reiteró que con el compromiso de hoy, se da nuevas esperanzas a muchas familias que en el pasado vieron incumplidas sus demandas."Hoy es alentador que haya un compromiso firme para dotar de presupuesto y comprometer a los gobiernos de los estados. Vamos a ver si en tres meses tenemos las 32 comisiones locales, pero no solamente instalarlas, sino dotarlas de capacidades materiales y humanas”, subrayó.