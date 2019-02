Alentador panorama económico

En el marco de la celebración del tercer aniversario del centro cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy, el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que la economía de la región se fortalecerá a corto plazo, debido a que el mes de abril se estaría logrando el contrato de los pequeños empresarios de carbón, además de que están por concretarse dos proyectos de inversión y consecuente generación de empleo y dinero para la Región Carbonífera.En relación al anuncio de que próximamente se contará con dos nuevas fuentes de empleo diferentes al carbón en la Región Carbonífera, el gobernador Riquelme Solís apuntó que no puede adelantar nada al respecto, por obviedad hasta no cerrarse el trato, pero el avance ya es del 75%, en relación a hace algunos días en que el avance no era mucho.Bajo este tenor, el gobernador de Coahuila mencionó que se pretende fortalecer al estado en todas las vertientes, para que en los 38 municipios se cuente con la infraestructura y tenga capacidad económica, y por ello que se sigue trabajando para que Coahuila siga fuerte, tanto en las condiciones y garantías que se puedan acordar con las empresas que se establezcan en el estado.Relativo a la celebración del tercer aniversario del centro cultural Lily y Edilberto Montemayor, el gobernador mencionó que afortunadamente existen centros de esta naturaleza, los que dan atención a grupos vulnerables, personas con discapacidad, entre otros sectores, por lo que felicita ampliamente tanto a directivos como personal que labora en dicho centro por apoyar a la sociedad en el ámbito educativo y cultural.Al evento realizado este jueves en el centro cultural Lily y Edilberto Montemayor, se dio cita el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, Rogelio Montemayor Seguy, presidente de la fundación Montemayor Seguy, y miembro del patronato del Centro Cultural, Lucrecia Solano Martino, consejera del Patronato del Centro Cultural, José María Frustro Siller, secretario de Gobierno, el empresario Fernando Turner Dávila, Higinio González Calderón, secretario de Educación, Imelda Montemayor Villalobos, directora general del centro cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguí, así como los alcaldes Luisa Santos, Julio Long, Antero Alvarado y Cuauhtémoc Rodríguez.