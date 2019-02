Alerta Amber se activa cada dos días

En Coahuila cada 2 días se dispara la Alerta AMBER, afirmó el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, sin embargo en la mitad de los casos no se da con el paradero de las personas desaparecidas.Aún así, aseguró que no se ha registrado alguna denuncia por trata de personas, por lo que no hay líneas de investigación abiertas de momento.No siempre los reportes terminan con finales felices, pues de los 159 casos de desaparición reportados el año pasado, 88 aún permanecen sin localizar a las personas involucradas.“Cada que hay un reporte de desaparición se activa la Alerta Amber, con mucha frecuencia se encuentra a las personas reportadas sin ningún problema, que se van por voluntad propia, durante las horas siguientes”, comentó el fiscal.Reconoció que en las redes sociales se vierte con frecuencia mucha información sobre las personas desaparecidas, así como de los posibles responsables.“Sí, de algo sirven, mientras no se agreda a la persona (posible victimario) para cobrar venganza, no hay problema, por fortuna, no hemos tenido ningún incidente”, apuntó.En la entidad hay un total de 2 mil 38 personas oficialmente desaparecidas desde 2014, siendo la Región Norte la que más hombres y mujeres sin localizar sumó durante 2018, con 41 casos, como lo confirmó la Fiscalía de Personas Desaparecidas.En segundo lugar, la región con mayor volumen de personas desaparecidas es La Laguna, que de 23 reportes que llegaron al Ministerio Público, sólo se localizó a tres personas.En la Región Sureste, hubo más reportes que en La Laguna, 35 en total, con la salvedad que la mayoría de las personas fueron localizadas.