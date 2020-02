Alerta CFE sobre falsos contratistas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Comisión Federal de Electricidad está alertando a la comunidad en general para que no se deje engañar por supuestos trabajadores o contratistas de la paraestatal que están entregando un documento en sus hogares en el cual indican que los siguientes días acudirán a realizar una verificación a sus equipos.



Rubén Enríquez García superintendente de la CFE región norte, dijo que aunque no se han presentado quejas en este sector, tiene conocimiento de que en residencial Nogalar y otros están apareciendo estos documentos de un supuesto programa de regularización del suministro eléctrico.



Exhortó a la comunidad de que no se deje engañar si acude personal de CFE o contratistas, debe estar bien acreditado con gafete con la leyenda "Al servicio de la CFE" y ninguno está autorizado para hacer cobros o ingresar a los domicilios, si tratan de hacer esto debe denunciarlos.



El documento que presentan en los hogares supuestamente fue membretado por ambas autoridades, detalla un permiso de ingreso a los hogares para que un agente de la paraestatal realice una verificación a los equipos de medición instalados en cada inmueble, tanto para identificar malas prácticas como para hacer renovación de las instalaciones.



Indicó que el documento que están dejando en los hogares dice que la verificación será realizada por el ingeniero Alejandro Rivera Ortiz quien presenta su credencial vigente y número de empleado 98AB99C y unidad acreditada de la empresa que lo identifica como verificador aprobado por la Secretaría de Energía para el permiso de ingreso a los domicilios, lo cual es falso, no deben dejar entrar a nadie a sus domicilios.



Ante esta situación dijo que se tienen cinco pasos para identificar a un verdadero contratista o empleado de la CFE, deben portar gafete y uniforme oficial, el contratista debe identificarse con la leyenda “Al servicio de la CFE”, no deben solicitar pagos ni propinas, si cuenta con una orden y número de servicio que visita, además de que en ningún momento está autorizado para ingresar a los hogares.