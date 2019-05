Alerta Claudio Bres por llamadas de extorsión

El presidente municipal Claudio Mario Bres Garza, desde este jueves hizo un llamado de alerta a la población nigropetense para evitar que contesten en su celular el número 878 211 1839, ya que aseguró se trata de una llamada de extorsión que utiliza su nombre.“De un supuesto comandante diciendo que por órdenes de un servidor de ustedes, Claudio Bres, estará anotando números telefónicos, sin duda y lamentablemente uno más de muchos, donde en redes sociales buscan aprovecharse de personas bien intencionadas querer hacer mal uso con algún interés o de miedo” señaló.“Simplemente pedirles a todos ustedes que no hagan caso como en muchos otros casos de algunas publicaciones en redes sociales que no son nada ciertas, usualmente cuando hay algún comunicado de un servidor, de la presidencia municipal, pues es a través de medios serios, a través de redes sociales plenamente identificadas y no caer en este tipo de juegos”, expresó.