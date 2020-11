Alerta Cofepris por falsificación de dos fármacos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la comercialización ilegal de productos falsificados de ivermectina e ivermín.



La ivermectina es uno de los fármacos que la Secretaría de Salud (Ssa) pidió a la comunidad médica dejar de prescribir para tratar a pacientes que padecen Covid-19 dado que no está comprobado que sea útil.



Además de este fármaco han incluido a la hidroxicloroquina, tocilizumab y remdesivir como medicamentos que se prescriben sin bases científicas.



Luego de que Laboratorios Grossman denunciara la comercialización ilegal de estos productos, la Cofepris inició una investigación.



Los productos apócrifos ostentan la siguiente información: Ivermectina, lote No. 382820, fecha de caducidad 22 DIC 2022, frasco 4 tabletas, sin registro sanitario; Ivermin, lote No. SC2025, fecha de caducidad JUN 2023, frasco 4 tabletas, registro sanitario 566M2001 SSA IV.



Sin embargo la información del producto original refiere que el medicamento ivermectina tiene la denominación distintiva: IVEXTERM, con Registro Sanitario 566M2001 SSA IV, presentación caja de cartón con 2, 4, 6 o 100 tabletas, que tiene indicación terapeútica autorizada de escabicida, pediculicida, oxiuriasis, ascariasis, uncinariasis y trichuriasis, y es fabricado por Tecnofarma, S.A. de C.V., para Laboratorios Grossman S.A.