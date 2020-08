Alerta en Estados Unidos por brote de salmonela por cebollas

Escuchar Nota

Estados Unidos.- En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos informó del brote de salmonela en cebollas rojas que ha dejado infectadas a casi 400 personas en 30 estados del país.



La empresa Thomson International Inc., ubicada en Bakersfield, California, notificó a la FDA que retirará todas las variedades de cebolla, incluidas rojas, blancas, amarillas y dulces, que pudieron haber estado en contacto con las cebollas rojas potencialmente contaminadas debido al riesgo de contaminación cruzada, informó en un comunicado el organismo.



La salmonela es una bacteria ubicada principalmente en especies animales como ganado, roedores y aves. Puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza intensos, vértigo, lengua negra, orina oscura, inflamación de intestino, dolor abdominal y torácico intenso, trastornos neurológicos, pigmentación amarilla en la piel y sangrado profuso de la nariz, los ojos y la boca, ocasionando la muerte si no es tratada.



No ha habido muertos debido al brote, que se identificó el 10 de julio y desde entonces ha aumentado. La agencia señaló que la enfermedad comenzó entre mediados de junio y mediados de julio.